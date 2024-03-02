أكثر من 100 جنيه.. تراجع حاد في سعر الذهب بنهاية تعاملات السبت



القاهرة - مصراوي:

انخفض سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول نهاية التعاملات بشكل حاد، وتراجع الجرام بأكثر من 100 جنيه مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، ليسجل نحو 2800 جنيه بحلول السادسة مساء بدلا من 2920 جنيها في منتصف التعاملات.

كان سعر الجرام انخفض 5 جنيهات أيضا في التعاملات الصباحية، و 5 جنيهات أخرى بمنتف التعاملات مدفوعا بتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بعد توقيع دخول تدفقات مالية من اتفاق مشروع رأس الحكمة للبنك المركزي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1867 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18 نحو 2400 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2800 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 24 نحو 3200 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 22400 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2083 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بارتفاع 1.89% بنهاية الأسبوع، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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