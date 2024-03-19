أسعار الذهب تتراجع مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي لالتقاط أي مؤشر حول موعد خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وفي ظل التوقعات الكبيرة بأن يبقى الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي يعقد ليومين ويختتم غدا الأربعاء، يترقب السوق التوقعات المحدثة المتعلقة بالاقتصاد وأسعار الفائدة من صناع السياسة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى "كيه.سي.إم" للتجارة، إن الذهب سيظل فوق مستوى الدعم عند 2150 دولارا للأونصة، وطالما أنه يمكن أن يظل فوق هذا المستوى فقد يجني المكاسب على المدى القصير؛ اعتماداً على تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم بأول هذا الأسبوع، وفقا ل "سي ام بي سي عربية".

وأضاف ووترر أنه في حالة تركيز الاحتياطي الاتحادي على أحدث بيانات لمؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين، ومتانة سوق العمل، فسنشهد تضاؤل بعض تلك الآمال في خفض أسعار الفائدة.

وأوضح ووتر أن في هذه الحالة قد نرى نوعاً من الانخفاض في الذهب إلى ما دون مستوى الدعم هذا، وينخفض على المدى القصير.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2153.59 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الوقت الحالي من يوم الثلاثاء، بتراجع 0.31%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وصعد الدولار 0.2% إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا مما يزيد تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.