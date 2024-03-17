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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

03:28 م الأحد 17 مارس 2024

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.81% عند 31061 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.94%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.08%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 174.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 88.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 85.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 0.98% عند 31316 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع.

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