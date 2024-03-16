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تذبذب في سعر الذهب اليوم السبت.. كم بلغ بنهاية التعاملات؟

04:58 م السبت 16 مارس 2024

أسعار الذهب

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كتب- أحمد والي:
استقر سعر الذهب اليوم السبت بنهاية التعاملات مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قد انخفض 35 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بنفس القيمة ويستقر عند 2970 جنيها بحلول التعاملات المسائية.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1980 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2546 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 إلى 2970 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3394 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 23760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2156 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا

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