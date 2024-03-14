سعر الجنيه الذهب يواصل الهبوط لليوم الثاني على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الجنيه الذهب لأقل من 24 ألف جنيه مع منتصف تعاملات اليوم الخميس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2795 جنيه، بتراجع 150 جنيها للجرام الواحد مقارنة بأسعار أمس.

كان سعر الجنيه الذهب هبط لأقل من 25 ألف جنيه أمس الأربعاء، وذلك مرور أسبوع على التعويم.

والأربعاء الماضي، رفع المركزي المصري سعر الفائدة 6% وسمح بخفض جديد للجنيه مقابل الدولار، لمواجهة السوق السوداء، وتخطى حينها سعر الدولار في بعض البنوك 50 جنيها، قبل أن يعاود التراجع لأقل من 49 جنيها يوم الثلاثاء بالبنوك.