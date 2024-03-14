إعلان

BBC

سعر الجنيه الذهب يواصل الهبوط لليوم الثاني على التوالي

11:00 ص الخميس 14 مارس 2024

الجنيه الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الجنيه الذهب لأقل من 24 ألف جنيه مع منتصف تعاملات اليوم الخميس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2795 جنيه، بتراجع 150 جنيها للجرام الواحد مقارنة بأسعار أمس.

كان سعر الجنيه الذهب هبط لأقل من 25 ألف جنيه أمس الأربعاء، وذلك مرور أسبوع على التعويم.

والأربعاء الماضي، رفع المركزي المصري سعر الفائدة 6% وسمح بخفض جديد للجنيه مقابل الدولار، لمواجهة السوق السوداء، وتخطى حينها سعر الدولار في بعض البنوك 50 جنيها، قبل أن يعاود التراجع لأقل من 49 جنيها يوم الثلاثاء بالبنوك.

سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب الذهب عيار 21

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

رمضانك مصراوي| "روحت معبر رفح".. أول رد من تامر حسني على منتقدي إعلانه الأخير لشركة "رقائق البطاطس"
* دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة