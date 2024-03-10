بعد ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 50 جنيها مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بقيمة 25 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2133 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2743 جنيها للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3200 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3657 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 25600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2179 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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