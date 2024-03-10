80 جنيها تراجعا لكيلو بن عبد المعبود بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو بن عبد المعبود 80 جنيها، حسبما أعلنت الشركة في منشور للتجار حصلت مصراوي على نسخة منه.

وبحسب حازم المنوفي رئيس مجلس إدارة شركة المنوفي للمواد الغذائية، فإن سعر كيلو البن الفاتح السادة بعد التراجع حاليا سجل 500 جنيه، وسعر كيلو البن الوسط نحو 500 جنيه، وسعر كيلو البن الغامق نحو 500 جنيه.

وسعر كيلو البن المحوج الفاتح والوسط والغامق نحو 650 جنيها، بانخفاض 80 جنيها، وفقا للمنوفي.

وتراجع سعر كيلو البن محوج دوبل فاتح، ودوبل وسط ودوبل غامق إلى 760 جنيها، حسب المنوفي.

وشهدت أسعار عدد من السلع الغذائية تراجعا بالأسواق بعد ارتفاع سعر الدولار في البنوك يوم الأربعاء في خطوة من المركزي لإنهاء السوق الموازي والذي تسبب في رفع الأسعار، مع جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار وتراجعها للتخفيف على المواطنين.