أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و6 جنيهات.

البطاطس بين 9 جنيهات و13 جنيها.

البصل بين 10 جنيهات و24 جنيها.

الكوسة بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الفاصوليا بين 21 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخيار الصوب بين 13 و17 جنيها.

الخيار البلدي بين 13 و17 جنيها.

البسلة بين 21 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و10 جنيهات.

اليوسفي بين 4.5 و8.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 12 و18 جنيها.

الجوافة بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 11 و25 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.