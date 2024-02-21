هيئة البترول توقع مذكرة مع هواوي العالمية للتعاون في مجال التحول الرقمي

كتب- مصطفى عيد:

وقعت الهيئة العامة للبترول مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تكنولوجيز العالمية لدعم التعاون في مجال التحول الرقمي، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024"، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وتأتي المذكرة في إطار العمل بين هيئة البترول والشركاء التكنولوجيين لتحقيق أهدافها في مجال الرقمنة، وبما يمكنها من توفير أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة لرقمنة قطاعاتها من خلال حلول متوافقة مع المعايير العالمية للتحول الرقمي.

وقالت وزارة البترول إن توقيع المذكرة يأتي تنفيذا لاستراتيجيتها الطموحة لتعزيز التحول الرقمي في كافة الأنشطة والقطاعات.

وقع مذكرة التفاهم علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، مع جوش تشاو مدير وحدة لأعمال الطاقة بشركة هواوي.