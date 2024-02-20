سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال تعاملات المساء، وتراجع الجرام 40 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2393 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3077 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3590 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4103 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 28720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2026 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بزيادة 9.2 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب