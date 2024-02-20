تيمور الشرقية تبحث الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير صناعة البترول

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع فرانشيسكو داكوستا مونتيرو، وزير البترول بتيمور الشرقية، إمكانية التعاون المشترك بين البلدين، والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير صناعة البترول والغاز في تيمور الشرقية.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض مصر للطاقة "إيجبس 2024"، والذي شهد افتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالقاهرة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم.

وأعرب وزير البترول بتيمور الشرقية عن انفتاح بلاده على التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية لما لمسه من تطور كبير في صناعة البترول والغاز المصرية، والخبرات المتميزة التي تمتلكها مصر في البحث والاستكشاف وتكرير البترول وصناعة البتروكيماويات.

وأكد طارق الملا وجود فرص للتعاون في كافة المجالات من أعمال التصنيع والبحث والاستكشاف والأعمال الهندسية وتنفيذ المشروعات، معربا عن استعداد قطاع البترول لاستقبال كوادر جمهورية تيمور الشرقية للتدريب والاستفادة من خبرات مصر في قطاعات البترول والغاز المختلفة.