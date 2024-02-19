خريطة الأسعار: ارتفاع اللحوم والسكر والخيار وانخفاض الحديد والسمك البلطي

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار اللحوم، والسكر، والجبن، والدقيق، والمسلى، والأسمنت، والدواجن، بينما انخفضت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعوض الذهب خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يعود إلى الارتفاع بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار اللحوم والسكر والجبن والدقيق والمسلى في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار السمك البلطي وارتفاع المكرونة السويسي بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الخيار والليمون وانخفاض الفاصوليا واليوسفي بسوق العبور

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)