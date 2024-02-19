ارتفاع أسعار الخيار والليمون وانخفاض الفاصوليا واليوسفي بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار الفاصوليا، والفلفل الرومي، والبرتقال أبو سرة، واليوسفي، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الحامي، والخيار، والليمون البلدي في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و7 جنيهات.

البطاطس بين 6 جنيهات و11.5 جنيه.

البصل بين 11 و25 جنيها.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 15 و21 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 20 و24 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و10.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

اليوسفي بين 5.5 جنيه و10 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 15 و19 جنيها، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 10 جنيهات و24 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.