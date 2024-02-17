خريطة الأسعار: ارتفاع أسعار اللحوم والبصل وانخفاض الطماطم والأسمنت

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار اللحوم، والفول المعبأ، بينما انخفضت أسعار الجبن الرومي والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعوض الذهب خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار اللحوم والفول المعبأ وانخفاض الجبن الرومي بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

150 جنيها لكيلو البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع أسعار البصل والكوسة وانخفاض الطماطم في سوق العبور اليوم السبت