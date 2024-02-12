سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال تعاملات المساء، وتراجع الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2400 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3086 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب نحو 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2012 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بتعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بانخفاض 11.81 دولار بنسبة 0.58% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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