اقتصادية قناة السويس تبحث المفوضية الأوروبية اشتراطات الصادرات المستحدثة

كتب- أحمد والي:

ناقش وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع وفد بعثة المفوضية الأوروبية برئاسة، توماس جيراسيموس، مدير عام إدارة الضرائب والجمارك، اليوم الاثنين، آفاق التعاون المشترك بين الطرفين في القطاعات المختلفة، وفقا لبيان من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشهد الاجتماع عرض الخطوات التي تتبعها الهيئة لتوطين صناعة الوقود الأخضر، والصناعات المغذية له؛ خاصة في ضوء نجاح عملية تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج، منتجة داخل أول مصنع للوقود الأخضر في المنطقة الاقتصادية.

جاء ذلك الاجتماع في إطار ما يتعلق بالمشروعات المقامة والمزمع إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية في قطاعات متنوعة أبرزها الوقود الأخضر، والأسمدة، والأسمنت، والحديد والصلب، في ظل آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية CBAM، ومما يترتب على ذلك من ضرورة تضافر الجهود، وتوحيد الرؤى لدعم التحول الأخضر في الصناعة وتعزيز الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي وفقا للاشتراطات البيئية المستحدثة.