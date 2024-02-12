تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 12 فبراير

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4108 جنيهات، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4281 جنيها.

وبناء على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3746 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3211 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29967 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.