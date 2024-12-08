شعبة الذهب تدرس طرح الذهب للتداول في البورصة السلعية

كتبت- دينا كرم:

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، "لمصراوي"، إن هناك دراسات ومناقشات جارية مع البورصة السلعية، تهدف إلى طرح الذهب للتداول التجاري في البورصة السلعية.

وأضاف ميلاد، أن المشروع لا يزال في مرحلة البحث والدراسة، وأنه حتى الآن عبارة عن مناقشات فقط، دون وجود أي قرارات نهائية.

وأشار ميلاد، إلى أن الهدف من دراسة طرح الذهب في البورصة السلعية هو التركيز على تحويل السوق التقليدي إلى سوق أكثر تنظيما والتحول إلى الرقمنة.

وأوضح ميلاد، أن أحد أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ هذا القرار هو أن نظام التداول الفوري، يتطلب توفير السيولة اللازمة لتسوية المعاملات بشكل فوري، وأن هذه التحديات وغيرها تناقش حاليًا ضمن الدراسة الجارية.

وارتفع سعر الذهب في السوق المحلية بنحو 40 جنيها مع منتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستوياته في التعاملات الصباحية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3730 جنيها.