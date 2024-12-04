انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر جرام الذهب بنحو 8 جنيهات اليوم الاربعاء في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2448 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3148 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3672 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4197 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29376 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.25 % إلى نحو 2650 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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