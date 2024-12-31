ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء
11:01 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.31% إلى مستوى 29415 نقطة، ببداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء .
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.91 % إلى مستوى 29325 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.
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