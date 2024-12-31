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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء

11:01 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.31% إلى مستوى 29415 نقطة، ببداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء .

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.91 % إلى مستوى 29325 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.

البورصة المصرية EGX30
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