ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.31% إلى مستوى 29415 نقطة، ببداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء .

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.91 % إلى مستوى 29325 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.