هبوط جماعي لمؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم
كتب : أحمد الخطيب
المؤشر الرئيسي للبورصة
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.61% عند مستوى 49576 نقطة، خلال جلسة اليوم الأربعاء.
وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.35%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.36%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.94% عند مستوى 50390 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.
