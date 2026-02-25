انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.61% عند مستوى 49576 نقطة، خلال جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.35%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.36%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.94% عند مستوى 50390 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

