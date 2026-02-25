إعلان

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:05 م 25/02/2026

المؤشر الرئيسي للبورصة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.61% عند مستوى 49576 نقطة، خلال جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.35%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.36%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.94% عند مستوى 50390 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

أقرا أيضا:

رئيس البورصة: بدء تداول العقود الآجلة من 1 مارس المقبل

بورصة مصر تستوفي متطلبات مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة لتحسين ترتيبها دوليا

الكلمات الدالة:

البورصة

المؤشر الرئيسي

EGX 30

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المؤشر الرئيسي EGX 30 البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دون وجبات.. مبادرة لتوزيع "سلطة" على الصائمين بالمنوفية تثير جدلا
سفرة رمضان

دون وجبات.. مبادرة لتوزيع "سلطة" على الصائمين بالمنوفية تثير جدلا
الحلقة الثامنة من مسلسل "صحاب الأرض".. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
دراما و تليفزيون

الحلقة الثامنة من مسلسل "صحاب الأرض".. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
دراما و تليفزيون

ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
اليوم.. زينة تستقبل عزاء شقيقها الراحل بمسجد المشير طنطاوي
زووم

اليوم.. زينة تستقبل عزاء شقيقها الراحل بمسجد المشير طنطاوي

"ساب الملعب والمباراة شغالة".. موقف غريب من شيكو بانزا خلال مباراة الزمالك
رياضة محلية

"ساب الملعب والمباراة شغالة".. موقف غريب من شيكو بانزا خلال مباراة الزمالك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة