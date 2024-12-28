خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار البيض والدواجن والحديد وارتفاع الذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البيض، والحديد، والدواجن، والجبن، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والاسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بشكل طفيف خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

8 جنيهات لكيلو الباذنجان .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

76 جنيها لكيلو البلطي..أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت وانخفاض الجبن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات السبت