8 جنيهات لكيلو الباذنجان .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و12.5 جنيه.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و11.5 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 8 جنيهات و15 جنيهًا.

الكوسة بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 و16 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و18 جنيهًا.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 14 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و11 جنيه.

يوسفي بين 6 و14 جنيهًا.

الليمون البلدي بين 26 و42 جنيهًا.