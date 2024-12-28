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انخفاض أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:29 ص السبت 28 ديسمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 162.49 جنيه، بتراجع 2.89 جنبه.

كرتونة البيض البلدي: 163.12 جنيه، بتراجع 6.29 جنيه.

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