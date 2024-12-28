ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات اليوم السبت في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2487 جنيها للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3197 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3730 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4263 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 29840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46 % إلى نحو 2636 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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