انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.48% إلى مستوى 29973 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.41%.

وسجل رأس المال السوقي خسارة بقيمة 13 مليار جنيه ليسجل 2.186 تريليون جنيه مقابل أغلق في جلسة أمس الاثنين عند 2.199 تريليون جنيه.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 47.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 7.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 39.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.84% إلى مستوى 30118 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.