إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الطماطم والبيض والأسمنت وانخفاض الذهب

كتب : ميريت نادي

02:13 م 24/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الكابوريا، والبيض، والطماطم، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والزيت، والجبن، واللحوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

انخفاض أسعار الزيت والجبن واللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

الذهب يعكس اتجاهه وينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الطماطم البيض الأسمنت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدبولي يعلن إطلاق مبادرة «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال
أخبار وتقارير

مدبولي يعلن إطلاق مبادرة «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال
"وعد للجماهير".. هادي رياض يعلّق على ظهوره الأول مع الأهلي
رياضة محلية

"وعد للجماهير".. هادي رياض يعلّق على ظهوره الأول مع الأهلي
القائمة الخطيرة.. 7 أطعمة رمضانية تضر المعدة بعد الإفطار
سفرة رمضان

القائمة الخطيرة.. 7 أطعمة رمضانية تضر المعدة بعد الإفطار
"زملكاوي".. صور تكشف ملامح من حياة الراحل "إسلام" شقيق زينة
دراما و تليفزيون

"زملكاوي".. صور تكشف ملامح من حياة الراحل "إسلام" شقيق زينة

وزير الرياضة يلتقي بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.. ما القصة؟
رياضة محلية

وزير الرياضة يلتقي بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.. ما القصة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان