خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الطماطم والبيض والأسمنت وانخفاض الذهب

ارتفعت أسعار الكابوريا، والبيض، والطماطم، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والزيت، والجبن، واللحوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

انخفاض أسعار الزيت والجبن واللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

الذهب يعكس اتجاهه وينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر