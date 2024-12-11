ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط توقعات زيادة الطلب بالصين

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء في ظل توقعات زيادة الطلب من الصين- ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم- بعد إعلانها إتباع سياسة تيسيرية لتحفيز الاقتصاد.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05% بنحو 74 سنتامسجلة 72.93 دولار للبرميل، بحلول الساعة 5:38 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 173 سنتا، أي 1.06 % إلى 69.32 دولار للبرميل، بحلول الساعة 5:39 بتوقيت جرينتش.

وأعلنت الصين أنها ستتبنى سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» خلال عام 2025، في خطوة تهدف لتحفيز الاقتصاد من خلال أول تيسير نقدي منذ 14 عامًا كما أظهرت البيانات أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في نوفمبر بنسبة تتجاوز 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، وفق رويترز.