ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 31005 نقطة، ببداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.18% إلى مستوى 31005 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.