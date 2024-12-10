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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:27 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 31005 نقطة، ببداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.18% إلى مستوى 31005 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.

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