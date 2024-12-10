ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
10:27 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 31005 نقطة، ببداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.18% إلى مستوى 31005 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.
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