سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ببداية التعاملات الصباحية ، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

وصعد أسعار الذهب عيار 14 إلى 2527 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3249 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3790 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4332 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 30320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2684 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، ببداية التعاملات، بنسبة 0.82%(، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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