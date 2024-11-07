تراجع البطاطس والطماطم.. أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار البصل الأحمر، والكوسة، والباذنجان، والفلفل الرومي، والخيار خلال تعاملات اليوم الخميس، ، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 5 و11 جنيها، بتراجع جنيه.

البطاطس: تتراوح بين 11 و18 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض: يتراوح بين 9 جنيهات و21 جنيهًا.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 9 و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 14 جنيهًا و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الملوخية: تتراوح بين 9 و11 جنيها.

الخيار الصوب: يتراوح بين 16 و 20 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

برتقال بلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

الليمون البلدي: يتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.