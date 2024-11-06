تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 6 نوفمبر

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4333 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4372 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3825 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 3279 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30604 جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.