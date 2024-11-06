خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والدواجن والحديد وارتفاع الذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والبيض والزيت، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

انخفاض الكوسة .. أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور الأربعاء

انخفاض البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء في سوق العبور

انخفاض اللحوم والزيت اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

رغم هبوطه عالميا.. الذهب يسجل رقما قياسيا في مصر