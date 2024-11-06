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انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:13 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 173.5 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كرتونة البيض البلدي: 177.21 جنيه، بتراجع 1.16 جنيه.

أسعار البيض البيض كرتونة البيض
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