انخفاض الكوسة .. أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الكوسة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقرت أسعار باقي الاصناف، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 5 و12 جنيها.

البطاطس: تتراوح بين 11 و17 جنيهًا.

البصل الأبيض: يتراوح بين 17 و20 جنيهًا.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و12 جنيهًا.

الكوسة: تتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 7 و11 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و10 جنيهًا.

الملوخية: تتراوح بين 9 و11 جنيها.

الخيار الصوب: يتراوح بين 11 و 15 جنيهًا.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

برتقال بلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و10 جنيهات.

الليمون البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.