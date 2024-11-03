منها الطماطم والكوسة.. انخفاضات في أسعار الخضراوات والفاكهة تصل إلى 60%

كتبت- دينا كرم:

أعلن حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، عن انخفاضات تتراوح بين 30% و60% في أسعار عدة أصناف من الخضراوات والفاكهة مقارنة بالشهر الماضي، وشملت هذه الانخفاضات الطماطم، والبطاطس، والفاصوليا، والقلقاس، والجزر، والخيار، والفلفل.

وأوضح أن هذه الانخفاضات تعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة المعروض من الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة نتيجة بداية الموسم الشتوي، كما أسهم التعاون بين الغرفة التجارية ووزارة التموين في ضخ كميات كبيرة من الخضار والفاكهة، مما خلق نوعا من التنافسية والردع للتجار الذين يرفعون الأسعار، وساهم في استقرار الأسعار وانخفاضها بشكل ملحوظ.

وأشار حاتم إلى أن الطماطم شهدت تراجعاً كبيراً، حيث تباع في أسواق التجزئة بسعر 12 جنيهاً للكيلو، وفي بعض الأماكن تصل إلى 10 جنيهات، كما انخفض سعر البطاطس إلى ما بين 15 و17 جنيهاً مقابل 35 جنيها قبل الانخفاض، وحققت الفاصوليا أيضا انخفاضا واضحا حيث تباع الآن بسعر يتراوح بين 18 و20 جنيهاً مقابل 60 جنيها قبل الانخفاض.

واضاف ان الكوسة انخفض سعرها إلى ما بين 10 و15 جنيهاً بعدما كانت تباع بسعر 45 جنيها، كما شهدت أسعار الخيار انخفاضا حيث تُباع حاليا بـ 8 جنيهات بعد 20 جنيها قبل الانخفاض، وشملت هذه الانخفاضات أيضا أصنافا أخرى مثل الخضرة، القرنبيط، الكرنب، الخس، الكابوتشا.

وتوقع نجيب مزيد من الانخفاضات في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع استمرار زيادة الإنتاج، مما يسهم في استقرار أسعار الخضروات وتخفيف العبء عن المواطنين.