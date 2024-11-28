تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 28 نوفمبر

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4177 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4241 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3710 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3180 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29687 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.