خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن واللحوم وارتفاع الحديد والذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت الحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد و الأسمنت بالأسواق اليوم الأربعاء ( موقع رسمي)

انخفاض الكوسة والبصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور الاربعاء

انخفاض الجمبري والسبيط.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

انخفاض اللحوم والجبن الأبيض.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم

سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء