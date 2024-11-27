لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن واللحوم وارتفاع الحديد والذهب

01:47 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت الحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد و الأسمنت بالأسواق اليوم الأربعاء ( موقع رسمي)

انخفاض الكوسة والبصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور الاربعاء

انخفاض الجمبري والسبيط.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

انخفاض اللحوم والجبن الأبيض.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم

سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

خريطة الأسعار الدواجن اللحوم الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بريميم هيلثكير جروب تستحوذ على 3 شركات بـ1.1 مليار جنيه

إعلان

إعلان

وداع حزين.. تشييع مدرب الغطس ضحية حادث غرق لانش مرسى علم
النصر للسيارات: نعمل على إنتاج 10 سيارات في الساعة
مصر تُرحب بوقف إطلاق النار في لبنان
وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)