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انخفاض اللحوم والجبن الأبيض.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم

11:24 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024

أسعار السلع الأساسية

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار اللحوم، وزيت عباد الشمس، والجبن الأبيض، والمسلى الصناعي، والعدس، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار الجبن الرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.83 جنيه، بتراجع 19 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 54.64 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.95 جنيه، بتراجع 3 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 79.35 جنيه، بتراجع 4.54 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.24 جنيه، بزيادة 13 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.68 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 59.67 جنيه، بتراجع 5.62 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.33 جنيه، بتراجع 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 98.77 جنيه، بزيادة 56 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.51 جنيه، بتراجع 2.34 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.19 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.23 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 44.84 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 133.6 جنيه، بتراجع 6.84 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 267.66 جنيه، بزيادة 5.82 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.03 جنيه، بتراجع 23 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 95.81 جنيه، بتراجع 6.81 جنيه.

أسعار السلع الأساسية كيلو الأرز المعبأ أسعار اللحوم
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