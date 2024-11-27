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انخفاض الجمبري والسبيط.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

12:22 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الجمبري والسبيط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفع سعر السمك البلطي، مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 71 و73 جنيهًا، بارتفاع جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و105جنيهًات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و280 جنيه، بانخفاض 20 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و300 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.

أسعار السمك الجمبري السبيط سوق العبور
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