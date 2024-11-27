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سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

01:13 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء بنحو 40 جنيها، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2453 جنيها للجرام

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3154 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3680 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4206 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.53 % إلى نحو 2647 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:اضغط هنا

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