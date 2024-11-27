انخفاض الكوسة والبصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور الاربعاء

كتبت- آية محمد :

انخفضت أسعار البصل، والكوسة، والباذجان، والفلفل الرومي، والملوخية، خلال تعاملات اليوم الاربعاء، بينما ارتفعت أسعار الخيار، والجوافة، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و6 جنيه، بانخفاض خمسين قرشًا.

البطاطس بين 9 جنيهات و 14 جنيهًا.

البصل الأحمر بين 9 جنيه و 14 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 13 و 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بانخفاض جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 11 جنيهًا 14 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و 13 جنيهًا، باانخفاض 4 جنيهات.

الملوخية بين 10 جنيهات، و 13 جنيهًا، بانخفاض جنيهين.

الخيار الصوب بين 12 و16 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات .

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 15 و 27 جنيهًا، بانخفاض جنيهين.

جوافة بين 16 و 22 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 16 و24 جنيهًا.