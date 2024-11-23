خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الذهب واللحوم وانخفاض الحديد والبيض

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والزيت والأسمنت، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما انخفضت أسعار البيض والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

18 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت وانخفاض الجبن الأبيض في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت