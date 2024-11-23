ارتفاع أسعار اللحوم والزيت وانخفاض الجبن الأبيض في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والزيت، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفضت أسعار الجبن الأبيض والعدس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.7 جنيه، بتراجع 36 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 59.2 جنيه، بزيادة 4.8 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.44 جنيه، بزيادة 57 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 89.77 جنيه، بزيادة 5.54 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.71 جنيه، بتراجع 38 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.29 جنيه، بتراجع 81 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 64.5 جنيه، بتراجع 1.6 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.23 جنيه، بتراجع 18 قرشا.

لتر زيت الذرة: 105.75 جنيه، بزيادة 6.44 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 414.66 جنيه، بزيادة 19.58 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.97 جنيه، بزيادة 1.66 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.43 جنيه، بتراجع 2.01 جنيه.

كيلو الفول السائب: 45 جنيه، بزيادة 1.19 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 112.9 جنيه، بتراجع 21.43 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 264.42 جنيه، بزيادة 35 قرشا.

كيلو اللبن السائب: 29.82 جنيه، بزيادة قرش .

كيلو المسلي الصناعي: 110.06 جنيه، بزيادة 8.83 جنيه.