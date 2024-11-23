سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم السبت بنحو 20 جنيهًا، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2517 جنيه للجرام

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3236 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3775 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4314 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.74 % إلى نحو 2716 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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