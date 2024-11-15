سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، وزاد الجرام بنحو 13 جنيهًا بمنتصف تعاملات الجمعة، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2378 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3058 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3568 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4077 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28544 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10% إلى نحو2567 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، خلال منتصف التعاملات ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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