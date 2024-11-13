سعر الذهب يتراجع بحلول التعاملات المسائية الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2426 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3120 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3640 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4160 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 29120 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49 % إلى نحو 2611 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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