ارتفاع اللحوم وانخفاض الجبن الأبيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الفول، والزيت، والعدس، والجبن الأبيض خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والمسلي الصناعي، والجبن الرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلedو الأرز المعبأ: 33.98 جنيه، بتراجع 11 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 54.13 جنيه، بتراجع 76 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.09 جنيه، بتراجع 51 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 79.84 جنيه، بتراجع 3.32 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.99 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.92 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 61.11 جنيه، بتراجع 4.29 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.41 جنيه، بتراجع 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 98.06 جنيه، بزيادة 58 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.36 جنيه، بزيادة 2.12 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.43 جنيه، بتراجع 92 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.29 جنيه، بتراجع 15 قرشا.

كيلو الفول السائب: 44.05 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 135.43 جنيه، بتراجع 3.26 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 262.13 جنيه، بزيادة 47 قرشا.

كيلو اللبن السائب: 29.66 جنيه، بتراجع 32 قرشا.

كيلو المسلي الصناعي: 98.41 جنيه، بزيادة 4.36 جنيه.