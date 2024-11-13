هبوط مفاجئ في سعر الذهب ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب 35 جنيها ببداية التعاملات اليوم الأربعاء بشكل مفاجئ، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2410 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3099 جنيهاed للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3615 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4132 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 28920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27 % إلى نحو 2605 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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