تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4123 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3092 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3607 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3092 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28861 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.